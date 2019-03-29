Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военныхRT на русском 10:18
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
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Мы серьезно предостерегаем действующие лица за пределами Западного полушария от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или в других частях этого полушария с целью начала или расширения военных операций.
— Джон Болтон, американский политикFinancial One 10:31
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