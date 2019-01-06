Есть цели, которые мы хотим выполнить, от которых зависит вывод войск. Этот график вытекает из политических решений, которые нам необходимо реализовать.

США не выведут своих войск с территории Сирии, если власти Турции не возьмут на себя обязательства не нападать на находящихся там сирийских курдов, рассказал журналистам в ходе визита в Израиль помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает NBC News.

Болтон потребовал от Турции гарантий ненападения на курдов в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Политика Политика США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран Власти США отказались санкционировать продажу российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран, поскольку при производстве лайнера используются американские комплектующие.

Политика Политика В Санкт-Петербурге Путин вручил подарки пациентам детского хосписа Президент России Владимир Путин в канун Рождества побывал в детском хосписе в Невском районе Санкт-Петербурга и вручил подарки пациентам.

Политика Политика Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.

Происшествия Происшествия Землетрясение произошло в Аджарии

Общество Общество Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.

Космос Космос Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.

Политика Политика Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.

Авто Авто В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды» Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.

Происшествия Происшествия На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7

Политика Политика В РАН назвали последствия отмены визита Рогозина в США Отмена визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Происшествия Происшествия Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли "Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп заявил, что никогда не обещал скорого вывода войск из Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что не обещал быстрого вывода американских войск из Сирии.

Происшествия Происшествия Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Спорт Спорт Норвежский лыжник назвал россиян тупыми и извинился

Политика Политика В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности Аналитики попытались сравнить данные о работе СВР с методами работы другого российского ведомства — Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.

Общество Общество Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.

Хоккей Хоккей Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде опубликовали итоговый ролик турнира с благодарностью в адрес болельщиков.

Происшествия Происшествия Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой

Политика Политика В России введут новую систему контроля качества топлива Для полного избавления от фальсификата, правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до потребителя, рассказал «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Происшествия Происшествия Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился Как отмечается, осенью 2017 года Жаворонков, увлекающийся горными лыжами, принял решение о покупке солнцезащитных очков со встроенной камерой, на которую он хотел снимать свои заезды.

Кино Кино Эксперты определили лучший фильм 2018 года Эксперты определили лучшим фильмом 2018 года драму «Наездник», снятую мексиканским сценаристом Хлоей Чжао.

Космос Космос Алексей Овчинин о полётах на орбиту, ёлке на МКС и оливье в пакете