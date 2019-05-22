Политика
Болтон потребовал «бросить вызов» военному влиянию России в АрктикеLife.ru 00:04
Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон призвал выпускников Академии береговой охраны США "бросить вызов" военному влиянию России в Арктике, сообщает Sputnik International.
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Общество
Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России
В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Италии разбился автобус с российскими туристами
По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
Борщевой набор на Украине за год подорожал на 77%
Стоимость овощей борщового набора на Украине за год выросла на 77%, сообщил в четверг гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Обновлено в 04:26
Экономика
Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
Обновлено в 04:33
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Здоровье
В детской больнице имени Башляевой сделали капремонт и открыли новые отделения
Обновлено в 04:33
Общество
Недостроенное метро в Омске зальют цементом
Участок недостроенного метро в Омске между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» заполнят цементно-песчаным раствором.
Обновлено в 05:14
Происшествия
У оборонного завода в Подмосковье возник пожар
Обновлено в 04:38
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
В США могут запретить продажу сигарет лицам младше 21 года
Аналогичные законы были приняты в 14 американских штатах, а одна из крупнейших торговых сетей Walmart США запретила продажу табачных изделий лицам младше 21 года и изъяла из оборота электронные сигареты.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»
Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Авто
Kia показала салон нового компактного кроссовера
Корейский автопроизводитель Kia представил изображение интерьера своего нового компактного кроссовера.
Обновлено в 04:47
Культура
Розенбаум рассказал о «реальной угрозе национальной безопасности»
Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
Обновлено в 04:29
Происшествия
На Урале объяснили отказ больницы принять инвалида-колясочника
Отказ в госпитализации был вызван неадекватным состоянием пациента, сообщили "РГ" в ведомстве.
Обновлено в 05:00
Экономика
«ПриватБанк» подал на Коломойского в суд США
Иск поступил в Канцелярский суд штата Денвер в США. Согласно материалам на сайте суда, заявление «ПриватБанка» поступило 21 мая.
Обновлено в 05:06
Политика
ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ
В Представительстве Евросоюза на Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
Обновлено в 04:27
Религия
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм
Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
В Петербурге уличные фонари могут стать базовыми станциями сети 5G
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил городскому предприятию «Ленсвет», отвечающему за уличное освещение, рассмотреть возможность заключения договоров размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков сетей пятого поколения, сообщили 23 мая в Смольном.
Обновлено в 04:21
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Футбол
Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Эксперты рассказали, чем опасна подзарядка телефона в аэропорту
Эксперты предупредили путешественников об опасности использования USB-портов для зарядки своих мобильных устройств в аэропортах.
Обновлено в 05:07
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Игры
Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой
Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.
Обновлено в 03:55
Происшествия
«Суицид, по моей оценке, единственная приоритетная версия». Глава МВД Игорь Шуневич о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве
Напомним, на прошлой неделе страну потрясло сообщение о гибели сотрудника ГАИ под Могилевом.
Обновлено в 03:29
Энергетика
Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «НОВАТЭКа»
Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ-2" - прекращены, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 03:58