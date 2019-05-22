Политика

Болтон потребовал «бросить вызов» военному влиянию России в АрктикеLife.ru 00:04

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон призвал выпускников Академии береговой охраны США "бросить вызов" военному влиянию России в Арктике, сообщает Sputnik International.
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Болтон призвал «бросить вызов» России в Арктике

РЕН ТВвчера в 23:23

Советник Трампа призвал «бросить вызов» влиянию России в Арктике

РИА Новостивчера в 20:06

США строят ледоколы для постоянного присутствия в Арктике

Коммерсантъвчера в 19:41

Болтон потребовал бросить вызов росту военного влияния России в Арктике

РБКвчера в 14:57

США решили наращивать количество кораблей ледового класса

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Газета.Ruвчера в 13:08

Болтон: США строят ледоколы для обеспечения постоянного присутствия в Арктике

ТАССвчера в 12:55
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Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России

В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Италии разбился автобус с российскими туристами

По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика

Борщевой набор на Украине за год подорожал на 77%

Стоимость овощей борщового набора на Украине за год выросла на 77%, сообщил в четверг гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Обновлено в 04:26
Экономика

Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
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Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:32
Здоровье

В детской больнице имени Башляевой сделали капремонт и открыли новые отделения

Обновлено в 04:33
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Общество

Недостроенное метро в Омске зальют цементом

Участок недостроенного метро в Омске между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» заполнят цементно-песчаным раствором.
Обновлено в 05:14
Происшествия

У оборонного завода в Подмосковье возник пожар

Обновлено в 04:38
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика

В США могут запретить продажу сигарет лицам младше 21 года

Аналогичные законы были приняты в 14 американских штатах, а одна из крупнейших торговых сетей Walmart США запретила продажу табачных изделий лицам младше 21 года и изъяла из оборота электронные сигареты.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Кино

Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»

Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Авто

Kia показала салон нового компактного кроссовера

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Обновлено в 04:47
Культура

Розенбаум рассказал о «реальной угрозе национальной безопасности»

Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
Обновлено в 04:29
Происшествия

На Урале объяснили отказ больницы принять инвалида-колясочника

Отказ в госпитализации был вызван неадекватным состоянием пациента, сообщили "РГ" в ведомстве.
Обновлено в 05:00
Экономика

«ПриватБанк» подал на Коломойского в суд США

Иск поступил в Канцелярский суд штата Денвер в США. Согласно материалам на сайте суда, заявление «ПриватБанка» поступило 21 мая.
Обновлено в 05:06
Политика

ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ

В Представительстве Евросоюза на Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
Обновлено в 04:27
Религия

Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм

Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

В Петербурге уличные фонари могут стать базовыми станциями сети 5G

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил городскому предприятию «Ленсвет», отвечающему за уличное освещение, рассмотреть возможность заключения договоров размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков сетей пятого поколения, сообщили 23 мая в Смольном.
Обновлено в 04:21
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Футбол

Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Гаджеты

Эксперты рассказали, чем опасна подзарядка телефона в аэропорту

Эксперты предупредили путешественников об опасности использования USB-портов для зарядки своих мобильных устройств в аэропортах.
Обновлено в 05:07
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
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Игры

Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой

Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.
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Происшествия

«Суицид, по моей оценке, единственная приоритетная версия». Глава МВД Игорь Шуневич о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве

Напомним, на прошлой неделе страну потрясло сообщение о гибели сотрудника ГАИ под Могилевом.
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Энергетика

Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «НОВАТЭКа»

Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ-2" - прекращены, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 03:58
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