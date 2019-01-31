Политика
Болтон посоветовал Мадуро покинуть ВенесуэлуГазета.Ru вчера в 13:55
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть Каракас.
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Я желаю Николасу Мадуро и его старшим советникам спокойной пенсии, жизни на красивом пляже вдалеке от Венесуэлы. Они должны воспользоваться амнистией президента Гуаидо и уехать. Чем раньше, тем лучше.
— Джон Болтон, американский политикРИА Новости вчера в 13:07
с чего всё началось
«Я желаю Николасу Мадуро и его главным советникам долгой и тихой жизни после отставки на хорошем пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы», — написал он в Twitter.РБКвчера в 14:25
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