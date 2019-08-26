с чего всё началось

Поездка Болтона — новый знак смягчения отношений между США и страной, которую часто называют «последней диктатурой в Европе», указывает Foreign Policy. По его данным, в следующем месяце Белоруссию также собирается посетить заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.

Болтон посетит Белоруссию в ближайшее время

Общество Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.

Политика Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.

Политика Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

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Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

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Экономика «Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Происшествия Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".

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Космос На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну Двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает НПО "Энергомаш".

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Политика Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии «Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — уточнила она в Twitter.