Политика
ИзвестияБолтон посетит Белоруссию в ближайшее время
Поездка Болтона — новый знак смягчения отношений между США и страной, которую часто называют «последней диктатурой в Европе», указывает Foreign Policy. По его данным, в следующем месяце Белоруссию также собирается посетить заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.
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Общество
Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время
Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.
RT на русском 20:55
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Космос
Ускоритель частиц смоделировал столкновение нейтронных звезд
Как оказалось, некоторые условия в столкновениях тяжелых ионов, а именно плотности и температуры аналогичны тем, что в столкновениях нейтронных звезд.
ГЛАС.RU 04:37
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor 14:36
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
Здоровье
Врач назвал риски чихания с закрытым ртом и носом
Врач-отоларинголог рассказал, почему опасно чихать с одновременно закрытыми носом и ртом.
РЕН ТВ 08:08
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Общество
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
РИА Новости 21:51
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Космос
На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну
Двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает НПО "Энергомаш".
РИА Новости 04:05
Политика
Трамп: Обама должен был остановить присоединение Крыма к России
Бывший президент США Барак Обама должен был остановить присоединение Крыма к России, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.
Rambler News Service 11:50
Шоу-бизнес
Дима Билан признался в любви Яне Рудковской
На своей странице в соцсети Instagram Билан опубликовал фото с Рудковской, а в подписи рассказал, как относится к продюсеру.
RuNews24.ru 20:51
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Шоу-бизнес
Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает певица Земфира. Ей исполнилось 43 ода, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk 18:27
Кино
Netflix снимет сериал об опасности социальных сетей
Кинокомпания Netflix снимет сериал про опасности, которые скрываются за социальными сетями.
Культуромания 11:22
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ 22:30
Общество
«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»
Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", при этом слияние произойдет путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири", также перейдут и сотрудники, сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров холдинга.
ТАСС 01:31
Политика
Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
«Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — уточнила она в Twitter.
Московский Комсомолец 03:01
Происшествия
В Бразилии пожарная авиация не смогла работать из-за дыма от пожаров
Бразильский аэропорт Порту-Велью накрыло дымом от лесных пожаров, что привело к проблемам с вылетом пожарных самолетов.
Росбалт 20:45
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30