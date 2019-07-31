Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3Российская газета вчера в 21:36
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:24, Ашберн
Армия и оружие
Южная Корея: КНДР запустила баллистические ракеты нового типа
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Сенатор США выступила за отказ от превентивного ядерного удара
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что США следует отказаться от возможности нанесения превентивного ядерного удара.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки
Обновлено вчера в 09:57
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни
Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
Обновлено в 00:14
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Путешествия
Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Крым как туристическое направление становится все более популярным, на это, в частности, влияют подешевевшие авиабилеты, пишет польская журналистка Ивона Трусевич в ежедневнике Rzeczpospolita.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Неизвестные запустили фейерверк в протестующих в Гонконге
В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в толпу протестующих, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел возле отделения полиции.
Обновлено вчера в 23:56
Здоровье
В Улан-Удэ от укусов клещей пострадало более 750 человек
За медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось почти 2,7 тысячи человек, включая 831 ребенка.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
РЖД ожидает стабилизации роста перевозок с августа
Железнодорожные перевозки - один из главных показателей деловой активности в России, где железными дорогами перевозится основное количество грузов.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог
Покинувший страну экс-президент Украины Петр Порошенко может не вернуться назад, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Кинолог не признал список опасных пород собак
Руководитель Омского областного центра спортивного собаководства Юрий Белоусов прокомментировал утверждение списка 12 потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено вчера в 02:30
Гаджеты
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro представлен официально
Обновлено вчера в 06:54
Общество
В потребительскую корзину свердловчан добавили молока и убавили хлеба
Свердловское заксобрание внесло изменения в потребительскую корзину жителя региона.
Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие
Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Власти Китая выделили $120,5 млн для ликвидации последствий наводнений
Власти КНР выделили 830 млн юаней ($120,5 млн) для ликвидации последствий наводнений в пяти регионах страны.
Обновлено вчера в 23:51
Наука
Созданы искусственные клетки, которые реагируют на внешнее воздействие
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Возвращение ЛНР и ДНР под контроль Киева принесёт множество проблем, связанных с российскими гражданами, проживающими в этих регионах.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Обновлено вчера в 22:03
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17