Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августаРИА Новости 20:25
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа. ДРСМД был заключен в 1987 году между США и СССР, преемницей которого стала Россия.
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Общество
В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия
Обновлено в 22:45
Происшествия
Суд перевел вице-мэра Якутска под домашний арест
Обновлено в 21:59
Общество
Тропический шторм обрушится на побережье Китая
Тропический шторм, зародившийся в Южно-Китайском море, направляется к берегам Китая.
Обновлено в 21:47
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%", - сказано в докладе.
Обновлено в 11:57
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Общество
В Приамурье количество подтопленных населенных пунктов выросло до 30
По состоянию на 00:00 31 июля, в Амурской области подтоплено 30 населенных пунктов. За сутки их количество увеличилось на три.
Обновлено в 22:03
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Гаджеты
Представлен игровой смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено в 07:07
Гаджеты
«Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях»
«Ростелеком» сообщил о закрытии сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале «Национальных технологий».
Обновлено в 04:43
Экономика
Количество микрозаймов в России начало сокращаться
Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».
Обновлено в 13:18
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Игры
В Wolfenstein: Youngblood заблокировали обход микротранзакций
Bethesda убрала возможность обхода микротранзакций в Wolfenstein: Youngblood.
Обновлено в 08:23
Футбол
«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигуры
Обновлено в 14:35
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено в 20:43
Общество
Названы самые частые поисковые запросы россиян о вселенной Гарри Поттера
Одним из наиболее частых запросов российских зрителей фильмов о вселенной Гарри Поттера стало место жительства главного героя, также интерес у них вызывает тот факт, что противник "мальчика, который выжил", злодей Волан-де-Морт, не спрятал крестраж на территории РФ, об этом свидетельствуют данные аналитики проекта "Кино Mail.ru".
Обновлено в 20:54
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено в 16:53
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Энергетика
Нефть растет в цене из-за сокращения поставок Ирана
Мировые цены на нефть растут на фоне сокращения поставок из Ирана и ожидаемого сокращения добычи в США, 30 июля передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:19
Авто
Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем
Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Экология
В Байкальске и Слюдянском районе ликвидируют последствия подтопления
Работы по ликвидации последствий подтопления проводятся Байкальске и Слюдянском районе.
Обновлено в 20:26
Космос
Анализ гравитационных волн на краю пространства
Когда-то считалось, что на этот регион влияет только ультрафиолетовый свет и частицы Солнца, но более поздние анализы показали, что гравитационные волны, создаваемые погодными условиями на Земле, также оказывают влияние.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein
Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Арестован начальник уголовного розыска в Приморье
Обновлено в 05:45
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено в 22:35