с чего всё началось

Джон Болтон, помощник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности, посетит Белоруссию. Эту информацию журналистам Foreign Policy сообщил анонимный источник. С начала XXI века в эту страну не приезжали такие высокопоставленные чиновники из США.

Помощник Трампа по нацбезопасности Болтон приедет в Белоруссию

Общество В резюме россиян появится новый пункт На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.

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Авто Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.

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