Политика
News.ruПомощник Трампа по нацбезопасности Болтон приедет в Белоруссию
Джон Болтон, помощник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности, посетит Белоруссию. Эту информацию журналистам Foreign Policy сообщил анонимный источник. С начала XXI века в эту страну не приезжали такие высокопоставленные чиновники из США.
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.РБКвчера в 16:29
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Помощник президента США по нацбезопасности посетит не только Украину, но и Белоруссию
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Утро вторника во Владивостоке началось с сильного ливня, который уже вызвал перекрытие некоторых дорог из-за схода селей, а потоки воды на городских улицах мешают горожанам как ездить, так и ходить.
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