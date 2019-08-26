с чего всё началось

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.

Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе

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