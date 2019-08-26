Политика

ИнтерфаксИнтерфаксБолтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет
 Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.
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