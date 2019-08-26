Политика
ИнтерфаксБолтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
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Здоровье
Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы 06:03
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik 20:00
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Армия и оружие
В России началось производство ракетоносца ПАК ДА
Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
Российская газета 03:07
Шоу-бизнес
Пугачева назвала свою преемницу
Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
ФАН 20:34
Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.
Известия 15:00
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Политика
Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Политика
Поставки дизеля из России на Украину снизились вдвое
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус рассказал о резком снижении поставок российского дизеля на территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 16:11
Футбол
Адебайор перешел в турецкий клуб «Кайсериспор»
35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru 15:48
Политика
Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
РИА Новости 17:56
Общество
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Российское ООО "Авиакапитал-Сервис" подало в суд в Чикаго иск против корпорации Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов 737 MAX, пишет издание Financial Times.
РИА Новости 20:27
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Теннис
Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open
В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 3:20.
Спорт-Экспресс 20:49
Происшествия
В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме
Российская газета 08:50
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.
Lenta.ru 02:50
Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Авто
Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США
Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru 05:40
Политика
Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Культура
Впервые в России: шедевр Боттичелли едет во Владивосток из Италии
Впервые не только в Приморский край, но и вообще в страну попадет шедевр художника итальянского Возрождения Сандро Боттичелли, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскую картинную галерею.
ВЕСТИ: Приморье 11:46
Киберспорт
Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру 15:15
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на ракетные испытания США
Россия обязательно ответит на действия США, которые испытали новую крылатую ракету, нарушающую условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Комсомольская правда 06:50