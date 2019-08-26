с чего всё началось

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.

Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе

Здоровье Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.

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Политика 40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.

Шоу-бизнес Пугачева назвала свою преемницу Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.

Общество Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.

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Политика Поставки дизеля из России на Украину снизились вдвое Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус рассказал о резком снижении поставок российского дизеля на территорию Украины.

Футбол Адебайор перешел в турецкий клуб «Кайсериспор» 35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.

Политика Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.

Общество СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX Российское ООО "Авиакапитал-Сервис" подало в суд в Чикаго иск против корпорации Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов 737 MAX, пишет издание Financial Times.

Технологии Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.

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Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.

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