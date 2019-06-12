Политика
Болтон обвиняет Россию в распространении слухов об администрации СШАНародные новости вчера в 20:10
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и Северная Корея распространяют слухи о диссонансе в американской администрации.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20
Обновлено в 13:01
Политика
В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов
В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Политика
Шефчович обсудит транзит газа с Новаком и Силуановым 13 июня
Замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович 13 июня в Москве обсудит транзит газа из России через Украину после 2019 года.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию
МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.
Обновлено в 11:02
Общество
В России поменяются правила выезда детей за границу
В России меняются правила выезда детей за границу.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:30
Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ
Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Обновлено в 13:15
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Общество
Фестиваль цветов открылся в Петербурге
Фестиваль цветов открылся в Санкт-Петербурге, сообщает портал «Невские новости».
Обновлено в 13:01
Политика
Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины
«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено в 12:46
Политика
Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле
Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Гаджеты
Первые устройства с USB4 появятся в следующем году
Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.
Обновлено в 12:21
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51
Музыка
В Уфе прошёл парад в национальных костюмах
В колонне прошли и обучающиеся в Уфе студенты из разных стран мира. В этнопарке они устроили масштабный хоровод.
Обновлено в 12:24
Авто
Названы цены и комплектации нового внедорожника Hyundai Palisade
На российском рынке продажи Hyundai Palisade начнутся не раньше января 2020 года.
Обновлено в 00:38
Финансы
Трамп назвал ставку ФРС слишком высокой
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, назвав ставку ФРС слишком высокой.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
СМИ заметили дочь Пескова на акции в поддержку Голунова
Обновлено в 11:55
Наука
Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера
Выбирая партнера для романтических отношений, люди учитывают накопленный опыт и отдают предпочтение тем, кто своими чертами характера напоминает им бывших.
Обновлено в 03:33
Культура
Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством
В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
Обновлено в 10:22