Политика

Болтон обвиняет Россию в распространении слухов об администрации СШАНародные новости вчера в 20:10

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и Северная Корея распространяют слухи о диссонансе в американской администрации.
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