Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации СШАРИА Новости вчера в 16:39
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша
В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».
Обновлено в 16:42
Финансы
Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле
Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.
Обновлено в 19:15
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Общество
Эксперты рассказали, как жара в мегаполисе влияет на производительность труда
«ВМ» решила разобраться, как высокая температура воздуха в мегаполисе влияет на производительность труда.
Обновлено в 15:05
Здоровье
Когда после страстной ночи нужно срочно бежать к врачу и как до этого не долюбиться
Из-за сильного желания телесной близости порой не хватает времени, чтобы подумать обо всех сложностях, которые могут возникнуть после занятий любовью, и подготовиться к тому, чтобы обеспечить достойную защиту от малейшей вероятности неприятных последствий.
Обновлено в 14:11
Спорт
Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Кадыров прокомментировал инцидент со сносом знака
Обновлено в 09:31
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Происшествия
МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь
МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
Музыка
Хроники «Кинотавра»: Придет мысленный волчок
Обновлено в 08:05
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество
WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных
Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Кино
Disney перезапустит мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь»
Компания Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».
Обновлено в 10:52
Гаджеты
Apple ремонтировала полностью исправный MacBook Pro за $10 000
Американский фотограф Грег Бенц поведал историю о том, как он потратил $10 000 на ремонт в официальных сервисных центрах Apple своего ноутбука MacBook Pro, который, как выяснилось, был всё это время абсолютно исправным.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая переживает из-за перерыва в работе
Как признается сама актриса, ее пугает неизвестность.
Обновлено 10 июня в 15:14
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает в среду Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Алкоголь и сигареты могут начать продавать только в спецмагазинах
В Министерстве здравоохранения России поддержали идею о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Гаджеты
Новый логотип Firefox
В июле прошлого года дизайнеры Mozilla заявили миру, что логотип должен развиваться, чтобы охватить более широкое семейство продуктов: "Как значок, эта быстрая лиса с пылающим хвостом не предлагает достаточно возможностей для дизайна, чтобы представлять все семейство продуктов Firefox Mozilla".
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне
Обновлено в 12:33