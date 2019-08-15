с чего всё началось

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

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Армия и оружие Названо самое опасное оружие США Разрабатывавшаяся в 1950-1960-х годах низколетящая сверхзвуковая крылатая ракета Supersonic Low Altitude Missile (SLAM) с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) является самым опасным ядерным оружием, над которым когда-либо работали США, пишет Popular Mechanics.

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Происшествия В Кирове зарезали двухлетнего мальчика В Кирове убили 2-летнего мальчика, сообщается в группе ВК "Место происшествия".