Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружияРБК вчера в 18:32

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.
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с чего всё началось
Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервью
 The Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Ведомостивчера в 19:22

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Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Газета.Ru03:56

Болтон обвинил Россию в краже технологий для создания гиперзвукового оружия

Коммерсантъвчера в 20:22

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

РБКвчера в 18:32

Болтон заявил о краже Россией американских технологий

РЕН ТВвчера в 20:11

Болтон заявил, что Россия украла технологии гиперзвукового оружия у США

Московский Комсомолецвчера в 18:53

Болтон обвинил Россию в краже технологий США, связанных с созданием гиперзвукового оружия

ТАССвчера в 18:34

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Известиявчера в 19:37
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Происшествия

Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле

Обновлено в 01:43
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

На Кубани сгорел пассажирский рейсовый автобус

В Краснодарском крае пассажирский автобус, который следовал из Архипо-Осиповки в Таганро, полностью сгорел.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Украинские байкеры чувствуют себя русскими в Крыму

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов заявил, что украинские байкеры, которые приезжают в Крым, чувствуют себя русскими.
Обновлено в 03:18
Транспорт

«Автодор» задумал сделать платной дорогу Адлер — Красная поляна

Проезд по дороге Адлер — Красная поляна может стать платным.
Обновлено в 03:54
Технологии

British Airways тестирует VR в бизнес-классе

Авиакомпания British Airways начала тестирование технологий виртуальной реальности (VR) на своих бортах.
Обновлено вчера в 14:04
Кино

Дочь Брюса Ли заявила, что Квентин Тарантино должен «заткнуться»

Шеннон Ли заявила, что ей было бы очень приятно, если бы Тарантино «заткнулся» или «извинился».
Обновлено в 02:47
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Общество

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Происшествия

В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских

В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.
Обновлено в 03:36
Финансы

Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке

Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца года.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества

В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 00:49
Происшествия

В горах Грузии погибли две пропавшие туристки из Белоруссии

Обновлено в 02:59
Транспорт

На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения

Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Названо самое опасное оружие США

Разрабатывавшаяся в 1950-1960-х годах низколетящая сверхзвуковая крылатая ракета Supersonic Low Altitude Missile (SLAM) с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) является самым опасным ядерным оружием, над которым когда-либо работали США, пишет Popular Mechanics.
Обновлено вчера в 08:58
Наука

Физическая формула помогла предсказать успешность политических изменений

Последние политические события в Судане и Алжире показали, что достаточно мобилизовать небольшую группу людей для проведения радикальных политических изменений.
Обновлено 13 августа в 06:58
Культура

Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве

В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
Обновлено в 01:04
Политика

Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге

США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.
Обновлено в 03:26
Экономика

Индекс Dow Jones продемонстрировал худшее снижение в 2019 году

За две недели августа рынок акций США уже дважды показал наиболее серьезное однодневное снижение за год: до 14 августа самая негативная однодневная динамика на фондовом рынке США была отмечена 5 августа на фоне обострения торгового конфликта с Китаем.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

«Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5G

Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Норвегии электросамолет совершил аварийную посадку

Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал на юге Норвегии.
Обновлено вчера в 20:06
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено 13 августа в 07:50
Происшествия

В Кирове зарезали двухлетнего мальчика

В Кирове убили 2-летнего мальчика, сообщается в группе ВК "Место происшествия".
Обновлено в 02:09
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Террористы сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 15:20
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