Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружияРБК 18:32

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.
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с чего всё началось
Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервью
 The Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Ведомости19:22

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Болтон заявил, что Россия украла технологии гиперзвукового оружия у США

Московский Комсомолец18:53

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

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Болтон обвинил Россию в краже технологий США для создания гиперзвукового оружия

Газета.Ru18:49

Болтон обвинил Россию в краже технологий США, связанных с созданием гиперзвукового оружия

ТАСС18:34

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

РБК18:32
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Происшествия

В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы

По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
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Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отсрочка введения пошлин на товары из КНР до середины декабря, о которой было объявлено днем ранее, принесет значительную пользу Китаю.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».
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Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

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Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
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Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.
Обновлено вчера в 12:31
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Происшествия

В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии

Обновлено в 15:50
Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Трехлетняя девочка, пропавшая в Кировском округе Омска, найдена мертвой, говорится в сообщении поисково-спасательного отряда "ДоброСпас - Омск".
Обновлено в 15:15
Кино

Кейт Бланшетт задумалась о завершении актерской карьеры

В последнем фильме Бланшетт сыграла архитектора, которая живет с мужем и дочерью в Сиэтле.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Под Новгородом медики плыли на лодке к пациенту из-за размытых дорог

Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Ида Галич объявила о беременности

Ида Галич официально подтвердила слухи о беременности, некоторое время назад появившиеся в телеграм-каналах.
Обновлено в 14:55
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Политика

В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины

Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Политика

С сайта «Единой России» удалили биографию Беглова

Как стало известно в среду, 14 августа, с сайта «Единой России» исчезла биография временно исполняющего обязанности градоначальника Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:51
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в смартфоне

В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах.
Обновлено в 04:00
Политика

Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено в 07:43
Финансы

Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии

Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
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Общество

В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ

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Обновлено в 19:21
Общество

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
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Космос

Новая высота: орбиту МКС увеличат на два километра

Российские специалисты утром в четверг проведут операцию, в результате которой откорректируют высоту орбиты Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:24
Кино

Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году

Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 23:56
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