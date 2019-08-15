с чего всё началось

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Происшествия В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Политика Трамп заявил, что отсрочка пошлин пойдет на пользу Китаю Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отсрочка введения пошлин на товары из КНР до середины декабря, о которой было объявлено днем ранее, принесет значительную пользу Китаю.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Политика Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.

Наука Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Интернет Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.

Происшествия Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой Трехлетняя девочка, пропавшая в Кировском округе Омска, найдена мертвой, говорится в сообщении поисково-спасательного отряда "ДоброСпас - Омск".

Кино Кейт Бланшетт задумалась о завершении актерской карьеры В последнем фильме Бланшетт сыграла архитектора, которая живет с мужем и дочерью в Сиэтле.

Шоу-бизнес Ида Галич объявила о беременности Ида Галич официально подтвердила слухи о беременности, некоторое время назад появившиеся в телеграм-каналах.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.

Культура Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.

Политика В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Экономика Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа» Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.

Технологии Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.

Политика С сайта «Единой России» удалили биографию Беглова Как стало известно в среду, 14 августа, с сайта «Единой России» исчезла биография временно исполняющего обязанности градоначальника Петербурга Александра Беглова.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в смартфоне В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах.

Политика Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.

Финансы Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.

Общество В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Общество Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.

Космос Новая высота: орбиту МКС увеличат на два километра Российские специалисты утром в четверг проведут операцию, в результате которой откорректируют высоту орбиты Международной космической станции (МКС).