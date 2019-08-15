Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружияРБК 18:32
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.
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с чего всё началось
Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервью The Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.Ведомости19:22
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Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
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Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
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Политика
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Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
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Экономика
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Обновлено в 07:05
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Политика
С сайта «Единой России» удалили биографию Беглова
Как стало известно в среду, 14 августа, с сайта «Единой России» исчезла биография временно исполняющего обязанности градоначальника Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:51
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Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в смартфоне
В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах.
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Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
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В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
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Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
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Космос
Новая высота: орбиту МКС увеличат на два километра
Российские специалисты утром в четверг проведут операцию, в результате которой откорректируют высоту орбиты Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:24
Кино
Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году
Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 23:56