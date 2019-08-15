Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружияРБК 18:32

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.
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с чего всё началось
Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервью
 The Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
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