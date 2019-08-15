с чего всё началось

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Культура РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история» В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».

Происшествия В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия В Краснодарском крае женщина бросила в кафе маленькую дочь с запиской В Белореченском районе в правоохранительные органы 12 августа поступило сообщение, что в одном из местных кафе длительное время пребывает маленький ребенок без присмотра.

Политика Особое мнение: Алексей Венедиктов Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".

Происшествия В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка В хуторе Парамонов Вологодонского района двухлетний ребенок застрял между двух труб. Об этом сообщили в донском главке МЧС.

Происшествия В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми 35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.

Политика Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Наука В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского пингвина Другого гигантского древнего пингвина — чуть меньше предшественников — обнаружили на территории Новой Зеландии палеонтологи из Зенкенбергского музея и исследовательского центра во Франкфурте под руководством Джеральда Мейра (Gerald Mayr).

Политика Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Футбол Киевское «Динамо» уволило Хацкевича Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Общество В Кузбассе туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео В Кузбассе Киселевский суд оштрафовал блогера из США Алину Симоне за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.

Политика Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД "Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.

Общество Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос Приблизительно 37% молодежи в России возрастом от 18 до 24 лет считают себя неверующими.

Общество Отчислен за финансовую неуспеваемость Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Авто Kia показал внедорожник Kia Mohave новой генерации Компания Kia опубликовала официальные изображения серийного внедорожника Kia Mohave новой генерации.

Экономика Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд «Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.

Технологии Мошенники изобрели новый способ снятия средств со счетов владельцев Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.