с чего всё началось

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

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