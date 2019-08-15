Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружияРБК вчера в 18:32
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.
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с чего всё началось
Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервью The Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.Ведомостивчера в 19:22
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Болтон заявил, что Россия украла технологии гиперзвукового оружия у США
Московский Комсомолецвчера в 18:53
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Общество
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Армия и оружие
Савченко заявила, что Порошенко полностью уничтожил армию
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Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ
По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
Обновлено 13 августа в 16:43
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"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».
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Общество
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Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
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Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам
Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
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Общество
Роскачество назвало лучшие марки школьной формы
По итогам исследования лучшими были признаны торговые марки «Наша форма» и «Старт», которые не только соответствуют требованиям качества и безопасности, но и опережают стандарты Роскачества.
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Финансы
Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить
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Футбол
Амир Натхо ушел из БАТЭ
Полузащитник Амир Натхо ушел из БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Футбол
Гризманн продал Ляказетта в «Хаддерсфилд» в футбольном менеджере
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сообщил форварду «Арсенала» Александру Ляказетту о продаже того в футбольном симуляторе.
Обновлено вчера в 17:53