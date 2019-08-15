Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружияРБК вчера в 18:32

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.
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с чего всё началось
Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервью
 The Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Ведомостивчера в 19:22

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Советник Трампа обвинил Россию в краже технологий для создания гиперзвукового оружия

Ведомостивчера в 19:58

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Известиявчера в 19:37

Болтон заявил о краже Россией американских технологий

РЕН ТВвчера в 20:11

Болтон заявил, что Россия украла технологии гиперзвукового оружия у США

Московский Комсомолецвчера в 18:53

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для создания гиперзвукового оружия

Газета.Ruвчера в 18:49

Болтон обвинил Россию в краже технологий США, связанных с созданием гиперзвукового оружия

ТАССвчера в 18:34

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

РБКвчера в 18:32
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Космос

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Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

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Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на мосту между Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, пострадали десять человек.
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Армия и оружие

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Политика

Глава Барнаула написал заявление об отставке

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Происшествия

К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры

Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Мун Чжэ Ин призвал США и КНДР возобновить переговоры на рабочем уровне

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Обновлено вчера в 23:22
Культура

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Происшествия

Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Происшествия

В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми

35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

ВМФ России признали «невыездным»

В январе этого года первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков написал, что ВМФ России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине.
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Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика

Банк российской оборонки скрытно закупился тайным золотом

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Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
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Умер Валентин Воронин, народный артист России

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Транспорт

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Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

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Политика

Корбин предложил выразить вотум недоверия правительству Джонсона

Глава лейбористов Джереми Корбин написал другим британским руководителям партий и парламентариям письмо с предложением выразить вотум недоверия правительству премьер-министра страны Бориса Джонсона.
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В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка

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