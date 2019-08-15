Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружияГазета.Ru 01:38

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
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с чего всё началось
Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервью
 The Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Ведомостивчера в 19:22

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Эксперты: Россия опережает США по гиперзвуковым технологиям

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Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

РБКвчера в 18:32
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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Происшествия

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Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
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Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
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Движение грузовиков ограничено из-за жары на федеральных трассах Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщает в четверг пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград.
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Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321

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