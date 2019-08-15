с чего всё началось

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Технологии «Белтел» построил ИТ-инфраструктуру отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya «Белтел» завершил комплексный проект по строительству слаботочной инфраструктуры нового отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya оператора Intercontinental Hotels Group.

Происшествия В Кремле рассказали о госнаградах для пилотов, посадивших А321 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли пилоты самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", которые посадили самолет после попадания птиц в двигатели, представлены к наградам.

Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

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Происшествия Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.

Происшествия Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.

Транспорт В трех российских регионах ограничили движение грузовиков из-за жары Движение грузовиков ограничено из-за жары на федеральных трассах Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщает в четверг пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград.

Происшествия На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.

Происшествия В Филадельфии задержали подозреваемого в стрельбе Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан, сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.

Авто Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.

Недвижимость Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 9,29% В среднем снижение составило 0,2-0,4 пп. Минимальные ставки по ипотечным кредитам на первичном рынке жилья теперь составляет 9,29%, на вторичном — 9,59%.

Экономика ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.

Футбол Сол Кэмпбелл ушел из клуба четвертой английской лиги Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера «Маклсфилд Таун», сообщает официальный сайт клуба.

Происшествия Пожар в петербургском рыбном цехе локализован Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".

Происшествия Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.