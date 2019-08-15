Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружияГазета.Ru 01:38
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
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с чего всё началось
Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервью The Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.Ведомостивчера в 19:22
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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Технологии
«Белтел» построил ИТ-инфраструктуру отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya
«Белтел» завершил комплексный проект по строительству слаботочной инфраструктуры нового отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya оператора Intercontinental Hotels Group.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Кремле рассказали о госнаградах для пилотов, посадивших А321
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли пилоты самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", которые посадили самолет после попадания птиц в двигатели, представлены к наградам.
Обновлено в 05:51
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Кино
Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»
Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".
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В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено 13 августа в 22:00
Происшествия
Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве
Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Футбол
Вратарь «Уфы» Чернов призвал Савина ответить за свои слова
Вратарь «Уфы» Алексей Чернов потребовал у блогера Евгения Савина исполнить обещание.
Обновлено в 06:45
Транспорт
В трех российских регионах ограничили движение грузовиков из-за жары
Движение грузовиков ограничено из-за жары на федеральных трассах Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщает в четверг пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград.
Обновлено в 07:21
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Технологии
ABB и Hitachi объединят усилия для цифровизации энергетического сектора в Японии
Обновлено в 06:57
Общество
Люди каких профессий больше всего скучают по работе в отпуске — опрос
Больше всего скучают по работе в отпуске учителя (47%), врачи (38%) и медицинские сестры (37%).
Обновлено в 04:41
Гаджеты
OPPO выпустит смартфон будущего для россиян
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Филадельфии задержали подозреваемого в стрельбе
Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан, сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321
Обновлено в 04:47
Общество
Россия победила в «Авиадартсе» на АрМИ-2019
Обновлено в 08:22
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
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Недвижимость
Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 9,29%
В среднем снижение составило 0,2-0,4 пп. Минимальные ставки по ипотечным кредитам на первичном рынке жилья теперь составляет 9,29%, на вторичном — 9,59%.
Обновлено в 04:26
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Футбол
Сол Кэмпбелл ушел из клуба четвертой английской лиги
Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера «Маклсфилд Таун», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Пожар в петербургском рыбном цехе локализован
Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.
Обновлено в 05:01