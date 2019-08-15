Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружияРБК вчера в 18:32
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом он сказал в интервью The Voice of America.
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с чего всё началось
Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервью The Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.Ведомостивчера в 19:22
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Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле
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Футбол
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
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Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери
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Обновлено в 09:15
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
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Шоу-бизнес
Американская рэперша Азалия Бэнкс назвала себя «чуркой»
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Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Европейский издатель видеоигр THQ Nordic провел презентацию для инвесторов, в ходе которой, кроме прочего, сообщил о начале разработки новой игры франшизы Metro студией 4A Games.
Обновлено вчера в 07:05
Космос
Дочери Гагарина подарили Королеву красный телефон
Появилось мультимедиа: посетители увидят фильм-реконструкцию о полёте Юрия Алексеевича Гагарина.
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Hyundai Creta получил новый двигатель
Уже известно, что со сменой поколений Hyundai Creta несколько подрастет: в длину и ширину кроссовер увеличится на 10 мм, а колесная база вырастет на 20 мм – до 2610 мм.
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Авто
Chevrolet выпустит новый электрический Chevrolet Menlo для Китая
Внедорожник на базе электрокара Chevrolet Bolt в настоящее время разрабатывается в стенах компании, но это не мешает GM выпускать новые экологически чистые кроссоверы на других рынках, например, в Китае.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 10:30
Технологии
На Качканарском ГОКе собрали первый в области сверхмощный самосвал для нового карьера
Новая мощная техника будет использоваться в действующих карьерах, а с 2020 года - на вскрытии Собственно-Качканарского месторождения, - отметил управляющий директор НТМК и КГОКа Алексей Кушнарев.
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Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
Название смартфона iPhone 11 Pro подтверждено
Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который неоднократно публиковал эксклюзивную информацию о новинках компании Apple, подтвердил название нового флагманского смартфона iPhone.
Обновлено вчера в 03:09
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
У неандертальцев по информации ученых и исследователей часто встречалось «ухо пловца», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Стрелка из Филадельфии задержали
В Филадельфии задержан устроивший перестрелку мужчина. По некоторым данным, это местный житель в возрасте 36 лет по имени Морган Хилл.
Обновлено в 01:31
Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Интернет
Instagram готовит новые эффекты для Boomerang и коллажи для Stories
Стало известно, что Instagram испытывает пять эффектов для функции Boomerang.
Обновлено в 07:48
Авто
Депутаты ГД предлагают запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы РФ по промышленности выступил с предложением запретить использование старых автомобилей, сообщает «Коммерсант».
Обновлено 13 августа в 22:29
Футбол
СМИ: проходивший просмотр в «Манчестер Юнайтед» футболист покончил с собой из-за травм
Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон, проходивший просмотр в английском "Манчестер Юнайтед", покончил с собой из-за частых травм в возрасте 20 лет.
Обновлено в 09:27
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06