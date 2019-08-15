с чего всё началось

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Футбол Михайличенко возглавит киевское «Динамо» Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.

Происшествия Блогеры восхитились пилотами севшего в поле рядом с Жуковским самолета Пользователи соцсетей благодарят пилотов самолета А321 «Уральских авиалиний», которые успешно совершили экстренную посадку в кукурузном поле возле аэропорта Жуковский.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Экономика ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.

Авто УАЗ разработает новую платформу «Патриот-2020» За счет выпуска новых модификаций Ульяновский автозавод намерен восстановить объемы производства и реализации машин.

Шоу-бизнес Шампанское, океан и любимые женщины: как Тимати встретил свое 36-летие 15 августа Тимати отмечает 36-летие — поздравления с днем рождения он принимает не где-нибудь, а на Мальдивах, куда приехал отдыхать вместе с семьей.

Энергетика Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Политика Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.

Происшествия Пассажиры аварийно посаженного аэробуса не могут получить багаж Пассажиры рейса Жуковский - Симферополь, совершившего вынужденную посадку при вылете из подмосковного аэропорта, вернулись в воздушную гавань, но пока не могут получить багаж.

Политика В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.

Происшествия В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.

Армия и оружие В США сообщили о взрыве европейской ракеты на земной орбите ВВС США засекли взрыв третьей ступени европейской ракеты-носителя Ariane 4. Об этом сообщается в официальном аккаунте 18-й эскадрильи космического контроля Военно-воздушных сил США в социальной сети Twitter.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции матча с «Краснодаром» Срыв трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на российском телевидении произошел по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор португальского футбольного клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес.

Экономика Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.

Происшествия В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.

Происшествия Полковник МВД назвал трусами и предателями жалобщиков на службу в полиции Начальник управления МВД Приморского района Санкт-Петербурга полковник Анатолий Станак подал рапорт об увольнении после коллективной жалобы полицейских на хамство, издевательства и трудные условия службы.

Культура Фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском парке в выходные В Братеевском каскадном парке столицы 17 и 18 августа пройдет международный фестиваль фейерверков "Ростех", темой которого в этом году станет театр.

Происшествия Уличный музыкант избил московского священника в Ялте Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.

Политика Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.

Футбол Шюррле назвал игрока «Спартака», который больше всего его впечатлил Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своих познаниях русского языка, а также признался, кто из команды его впечатлил больше всех.

Интернет Google не пускает на сайты каждого второго пользователя Безрезультатный поиск Google лишает сайты более половины посетителей — поисковик показывает слишком много информации с различных сайтов прямо в результатах поиска, что избавляет пользователей от необходимости переходить на сами сайты.

Футбол Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.