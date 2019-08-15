Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружияГазета.Ru 01:38
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
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с чего всё началось
Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервью The Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.Ведомостивчера в 19:22
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Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Блогеры восхитились пилотами севшего в поле рядом с Жуковским самолета
Пользователи соцсетей благодарят пилотов самолета А321 «Уральских авиалиний», которые успешно совершили экстренную посадку в кукурузном поле возле аэропорта Жуковский.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Авто
УАЗ разработает новую платформу «Патриот-2020»
За счет выпуска новых модификаций Ульяновский автозавод намерен восстановить объемы производства и реализации машин.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Шампанское, океан и любимые женщины: как Тимати встретил свое 36-летие
15 августа Тимати отмечает 36-летие — поздравления с днем рождения он принимает не где-нибудь, а на Мальдивах, куда приехал отдыхать вместе с семьей.
Обновлено в 05:22
Энергетика
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Обновлено в 04:57
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Пассажиры аварийно посаженного аэробуса не могут получить багаж
Пассажиры рейса Жуковский - Симферополь, совершившего вынужденную посадку при вылете из подмосковного аэропорта, вернулись в воздушную гавань, но пока не могут получить багаж.
Обновлено в 03:13
Политика
В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
В США сообщили о взрыве европейской ракеты на земной орбите
ВВС США засекли взрыв третьей ступени европейской ракеты-носителя Ariane 4. Об этом сообщается в официальном аккаунте 18-й эскадрильи космического контроля Военно-воздушных сил США в социальной сети Twitter.
Обновлено в 04:25
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Культура
Актер Эрик Робертс захотел стать гражданином России
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции матча с «Краснодаром»
Срыв трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на российском телевидении произошел по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор португальского футбольного клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза
Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии
Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Полковник МВД назвал трусами и предателями жалобщиков на службу в полиции
Начальник управления МВД Приморского района Санкт-Петербурга полковник Анатолий Станак подал рапорт об увольнении после коллективной жалобы полицейских на хамство, издевательства и трудные условия службы.
Обновлено в 04:52
Культура
Фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском парке в выходные
В Братеевском каскадном парке столицы 17 и 18 августа пройдет международный фестиваль фейерверков "Ростех", темой которого в этом году станет театр.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Уличный музыкант избил московского священника в Ялте
Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.
Обновлено в 02:17
Политика
Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма
На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено 13 августа в 15:29
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Футбол
Шюррле назвал игрока «Спартака», который больше всего его впечатлил
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своих познаниях русского языка, а также признался, кто из команды его впечатлил больше всех.
Обновлено в 05:02
Интернет
Google не пускает на сайты каждого второго пользователя
Безрезультатный поиск Google лишает сайты более половины посетителей — поисковик показывает слишком много информации с различных сайтов прямо в результатах поиска, что избавляет пользователей от необходимости переходить на сами сайты.
Обновлено в 03:23
Футбол
Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой
Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.
Обновлено в 00:35
Транспорт
Дорога к горнолыжным курортам в Красной поляне может стать платной
Если решение будет принято, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года, рассказывает федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс за текущий год потратила полмиллиона долларов на одежду
Как выяснилось, за текущий год американская поп-звезда потратила на одежду около полумиллиона долларов.
Обновлено в 00:55