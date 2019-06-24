Болтон обсудил с Патрушевым Украину и ВенесуэлуИзвестия 15:42

Украина, контроль над вооружениями и Венесуэла стали темами переговоров между советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом Болтон написал в своем Twitter в понедельник, 24 июня.

Болтон обсудил с Патрушевым Украину и Венесуэлу

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