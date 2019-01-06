Армия и оружие

Болтон обозначил условия для ухода США из Сирии
Известия
17:22

Сроки ухода американских войск из Сирии зависят от ликвидации оставшихся на территории страны боевиков ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.
Известия17:22
Джон Болтон
Есть цели, которые мы хотим выполнить, от которых зависит вывод войск. Этот график вытекает из политических решений, которые нам необходимо реализовать.
— Джон Болтон, американский политикТК Звезда 09:00

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