Политика
США не видят в ближайшем будущем возможности для встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, полноформатные переговоры политиков не состоятся до тех пор, пока Россия удерживает военные корабли и экипажи Украины.
Газета.Ru14:15
Оценить
69 человек отреагировали
Не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы иметь место, пока корабли и экипажи не освобождены.
— Джон Болтон, американский политикГазета.Ru 14:15
с чего всё началось
«Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, при которых такая встреча могла бы состояться, пока корабли и экипажи не освобождены», – сказал Болтон журналистам (цитата Reuters).Ведомости11:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Политика
Бутина признала вину по одному из пунктов
Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:50
Политика
ЕС продлил антироссийские экономические санкции на полгода
«ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений», — написал Туск на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:52
Политика
Владивосток стал столицей Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
Обновлено в 13:38
Политика
Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь
По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.
Обновлено в 07:54
Политика
УПЦ получит автокефалию 6 января
Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.
Обновлено в 08:52
Политика
МИД отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»
В российском МИД прокомментировали резолюцию Европарламента с призывом остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 07:30
Политика
Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору
Межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обсудили во время встречи в Вене противодействие угрозам терроризма.
Обновлено в 12:52
Политика
Суд постановил выдворить украинскую журналистку из России
Преображенский суд Москвы принял решение депортировать украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур), так как она нарушила правила пребывания на территории России.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области
Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем
Обновлено в 07:14
Политика
Усик заявил о готовности защищать Киево-Печерскую лавру
Обновлено в 01:50
Политика
МИД назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД
Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:51
Политика
Облсовет Харьковской области лишил русский язык статуса регионального
Депутаты Харьковского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального, передает ТАСС.
Обновлено в 10:58
Политика
Мэй отказалась участвовать в выборах 2022 года
По данным газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе беседы с парламентариями-однопартийцами заявила, что хотела бы возглавить партию на следующих выборах, но понимает, что ее коллеги выступают против.
Обновлено вчера в 13:49