Политика

Болтон назвал санкции против ЦБ Венесуэлы предупреждением для РоссииRT на русском 18:30

Как сообщает Associated Press, по словам Болтона, эти шаги «предназначены для того, чтобы предупредить других, в том числе Россию, против развёртывания военных сил и средств в Венесуэле для помощи Мадуро остаться у власти». Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы.
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Джон Болтон
Эти шаги против центрального банка Венесуэлы должны стать серьезным предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию, против размещения военных сил и средств в Венесуэле для поддержки режима Мадуро.
— Джон Болтон, американский политикСвободная Пресса 20:26

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