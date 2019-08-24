Политика
Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль КитаяИзвестия вчера в 22:30
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
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СМИ: Болтон намерен сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Московский Комсомолецвчера в 22:02
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