с чего всё началось

Не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы иметь место, пока корабли и экипажи не освобождены.

Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не состоится, пока не разрешится ситуация вокруг Черного моря, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Болтон исключил встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем

Политика Политика Бутина признала вину по одному из пунктов

Политика Политика В Сенате США подготовили резолюцию по убийству Хашогги Известно, что в резолюции, подготовленной девятью сенаторами-республиканцами, говорится об ответственности за убийство журналиста наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Политика Политика Евросоюз решил продлить экономические санкции против России Евросоюз продлил на полгода экономические санкции в отношении России, такое решение было принято 13 декабря на саммите ЕС, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Политика Политика Владивосток стал столицей Дальнего Востока Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Политика Политика В Киеве демонтируют памятник Суворову

Политика Политика УПЦ получит автокефалию 6 января Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тыс. боевых иностранных самолётов.

Политика Политика МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Политика Политика Российского историка объявили персоной нон грата в Латвии В аэропорту Риги российскому историку Геннадию Бордюгову сообщили, что он объявлен персоной нон грата в Латвии.

Политика Политика МИД России и Госдеп США обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом Делегации внешнеполитических ведомств России и США провели 13 декабря в Вене переговоры по вопросам совместной борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба МИД России.

Политика Политика Трамп оценил шансы своего импичмента Возможность своего импичмента прокомментировал президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в четверг, 13 декабря, в интервью Fox News.

Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

Политика Политика Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложение о новых санкциях против РФ сроком на три года, сообщается на сайте украинского кабмина.