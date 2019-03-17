Болтон допустил участие Китая в переговорах США и РФ по разоружениюREGNUM 10:41

Пока сколь-нибудь внятных предложений от США не поступало.

Официальный Вашингтон допускает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией и Китаем по контролю над вооружениями. Об этом, как передает The Hill, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон допустил участие Китая в переговорах США и РФ по разоружению

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