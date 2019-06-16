Политика

Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контрактREGNUM 11:34

Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на странице в соцсети Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США обвинили Мадуро в покупке «постоянной поддержки» России за $209 млн

РБК11:58

Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт

РИА Новости10:58

Болтон рассказал о военном контракте России и Венесуэлы

Известия10:02

США нашли у Мадуро многомиллионый контракт с Россией

Lenta.ru10:15

США заявили, что Венесуэла заплатила России $209 миллионов

Вести.Ru10:09

Болтон заявил о новом военном контракте Венесуэлы с Россией

BFM.ru10:33

Болтон утверждает, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт на $209 млн

ТАСС09:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Вашингтон

Почему США не сунулись в Венесуэлу

Вести.UZ10:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Вашингтон
Общество

В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита

Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Обновлено в 12:09
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Политика

Противники закона об экстрадиции вновь вышли на улицы Гонконга

Акции протеста, организованные противниками принятия поправок к закону об экстрадиции, вновь начались в районе парка Виктория в Гонконге.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Лиза Боярская снялась с кольцом в носу

Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено в 12:37
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Теннис

Шарапова сыграет с Кужмовой в первом круге турнира на Мальорке

Обновлено в 08:57
Армия и оружие

В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации

Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео

Обновлено в 07:23
Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 05:08
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика

Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено в 13:10
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Обновлено в 10:13
Футбол

Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»

Обновлено в 09:14
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в центре Киева

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Инцидент произошёл на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Обновлено в 11:04
Общество

Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя

Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Игры

Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек

Обновлено в 11:46
Общество

Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть

Обновлено в 03:56
Происшествия

Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы

Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Технологии

Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов

Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено 14 июня в 21:43
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено вчера в 04:36
Футбол

Аргентина с Месси проиграла свой стартовый матч на Кубке Америки

Обновлено в 06:18
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол

Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное