Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контрактREGNUM 11:34
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на странице в соцсети Twitter.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Вашингтон
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Политика
Противники закона об экстрадиции вновь вышли на улицы Гонконга
Акции протеста, организованные противниками принятия поправок к закону об экстрадиции, вновь начались в районе парка Виктория в Гонконге.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Лиза Боярская снялась с кольцом в носу
Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено в 12:37
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Теннис
Шарапова сыграет с Кужмовой в первом круге турнира на Мальорке
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации
Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика
Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено в 13:10
Футбол
Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:14
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в центре Киева
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Инцидент произошёл на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя
Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Общество
Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть
Обновлено в 03:56
Происшествия
Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы
Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено 14 июня в 21:43
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 04:36
Общество
Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска
Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15