Политика

Болтон: Договор СНВ-3 между США и РФ вряд ли будет продленРЕН ТВ вчера в 20:22

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен. По словам Болтона, договор имеет ряд недостатков, передает ТАСС.
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