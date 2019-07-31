Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен. По словам Болтона, договор имеет ряд недостатков, передает ТАСС.

Болтон: Договор СНВ-3 между США и РФ вряд ли будет продлен

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