Политика
Болтон: Договор СНВ-3 между США и РФ вряд ли будет продленРЕН ТВ вчера в 20:22
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен. По словам Болтона, договор имеет ряд недостатков, передает ТАСС.
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Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Культура
Кириенко возглавит оргкомитет по подготовке фестиваля «Таврида-Арт»
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Экономика
Apple отчиталась о падении продаж iPhone
Суммарная выручка Apple от продаж iPhone по итогам 9 месяцев финансового года снизились на 14,9%, составив $109,01 млрд по сравнению со $128,13 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из неаудированной отчётности компании.
Обновлено в 02:41
Общество
Россияне променяли семью на деньги
Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.
Обновлено в 02:46
Авто
Тюнеры представили сумасшедшую версию хэтчбека VW Polo GTI
Volkswagen Polo текущего поколения имеет самую мощную версию GTI, которая предлагает 197-сильный мотор, но в предыдущей итерации популярной модели был более хардкорный Polo R WRC Street мощностью 217 л.с. Представители немецкого бренда пока что не сказали ни слова о том, будет ли представлена более мощная версия нынешнего малолитражного хэтчбека.
Обновлено в 03:04
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии
Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.
Обновлено вчера в 14:53
Наука
Созданы искусственные клетки, которые реагируют на внешнее воздействие
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Общество
Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
В августе мобильные бригады врачей посетят 10 районов Тверской области
В августе выездные бригады врачей детской областной клинической больницы проведут консультации для детей десяти районов Тверской области.
Обновлено в 02:00
Экономика
С 1 августа пенсионерам прибавят пенсию
Пенсионным фондом России 1 августа будет произведена корректировка размеров страховых пенсий.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
В фитнес-клубе в Горелово произошел пожар
Обновлено в 01:31
Происшествия
Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который топором нанес тяжелые травмы двоим сотрудникам брокерской конторы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь: «Выбираем места, где никого нет, чтобы заняться сексом на пляже»
Бизнесвумен и сама любит уединяться с мужем на безлюдных пляжах, где они могут провести время вдвоем.
Обновлено в 03:00
Политика
Чайка призвал не допустить новые незаконные акции в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что необходимо усилить надзор за предстоящими выборами в сентябре. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:10
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
Обновлено в 03:20
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Липовый богач: сколько на самом деле зарабатывает Бари Алибасов
Обновлено вчера в 18:00