Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мираГазета.Ru 11:53
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА "Новости". Спортсмен преодолел дистанцию со временем 29 минут 5,4 секунды.
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