Спорт

Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мираГазета.Ru 11:53

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА "Новости". Спортсмен преодолел дистанцию со временем 29 минут 5,4 секунды.
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Российский лыжник, четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года. Победитель и серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по бегу на роликовых лыжах. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках.
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