Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мираГазета.Ru 11:53
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА "Новости". Спортсмен преодолел дистанцию со временем 29 минут 5,4 секунды.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
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Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном
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Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
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Происшествия
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Экономика
Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах
Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
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Политика
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Обновлено вчера в 20:30
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С рождением первенца роскошная блондинка буквально превратилась из секс-символа в «яжемать».
Обновлено в 11:16
Политика
В Белграде радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО
Активисты отметили 20-летие бомбардировок Югославии Сербские радикалы сожгли флаги Евросоюза и НАТО в центре Белграда, таким образом отметив 20-летие бомбардировок Югославии, передает РИА Новости.
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Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
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Интернет
Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников
Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.
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Происшествия
Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга
В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26
Политика
Глава МИД Египта посетит Вашингтон для переговоров с Помпео
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри 25 марта отправится в Вашингтон, где проведёт переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.
Обновлено в 14:02
Происшествия
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело
По факту массового отравления людей в дагестанском Хасавюрте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается в Instagram управления МВД по Дагестану.
Обновлено в 11:02
Происшествия
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На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Общество
Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве
Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
Обновлено в 10:19
Общество
Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
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Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
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Шоу-бизнес
Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого»
Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.
Обновлено вчера в 09:14
Здоровье
Заболеваемость раком в Сербии объяснили бомбежками НАТО Югославии
Глава отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич заявила, что в Сербии спустя 20 лет после бомбардировок НАТО 1999 года дети болеют раком в 2,5 раза чаще, чем в среднем по Европе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:25
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Политика
В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»
В воскресенье, 24 марта, на площади Ленина собрались десятки человек. Попасть на нее, впрочем, оказалось сложнее обычного.
Обновлено в 07:15