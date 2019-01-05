Спорт
Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»РИА Новости09:59
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим. Клебо победил со временем 40 минут 52,6 секунды. Второе место занял итальянец Франческо Де Фабиани (+0,6 секунды).
РИА Новости09:59
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Тюменский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования в Оберстдорфе
Сайт Тюмени 72.ru03 января в 23:31
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