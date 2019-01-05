Спорт

Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
РИА Новости
09:59

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим. Клебо победил со временем 40 минут 52,6 секунды. Второе место занял итальянец Франческо Де Фабиани (+0,6 секунды).
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Многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Проводится в конце декабря - начале января, является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным. Последний этап традиционно проводится в итальянском Валь-ди-Фьемме гонкой в гору.
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