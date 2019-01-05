Спорт

Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
РИА Новости
09:59

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим. Клебо победил со временем 40 минут 52,6 секунды. Второе место занял итальянец Франческо Де Фабиани (+0,6 секунды).
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Российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает и в спринтерских, и в дистанционных гонках.
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Норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в личном спринте, обладатель Большого хрустального глобуса сезона 2017/2018, обладатель малого Хрустального глобуса в зачёте спринта сезонов 2016/2017 и 2017/2018, трёхкратный чемпион мира среди юниоров.
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