Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мираГазета.Ru 23 марта в 15:40
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка. Большунов большую часть гонки шел на лидирующих позициях, но за 1,5 км до финиша ему сломали палку.
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Харви: Большунов сломал палку, Пеллегрино и Клебо упали — всё было рядом со мной
Чемпионатвчера в 08:13
Дидрик Тонсет: "Харви крикнул: "Поехали!", когда у Большунова сломалась палка"
Спорт-Экспресс23 марта в 14:28
Клебо выиграл масс-старт классическим стилем в финале КМ, Большунов - 7-й
РИА Новости23 марта в 11:49
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