Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мираГазета.Ru 23 марта в 15:40

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка. Большунов большую часть гонки шел на лидирующих позициях, но за 1,5 км до финиша ему сломали палку.
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Российский лыжник, четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года. Победитель и серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по бегу на роликовых лыжах. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках.
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