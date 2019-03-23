Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мираГазета.Ru 15:40

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка. Большунов большую часть гонки шел на лидирующих позициях, но за 1,5 км до финиша ему сломали палку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тенсет отрицает вину в инциденте с поломкой палки Большунова

Sportbox.RU15:33

Тенсет отрицает вину в инциденте с поломкой палки Большунова

Матч ТВ15:33

Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Известиявчера в 23:25

Клебо выиграл масс-старт классическим стилем в финале КМ, Большунов - 7-й

РИА Новости11:49

Катастрофа Большунова: не заметил падения Клэбо, сломал палку, проиграл Кубок мира

Sports.ru13:30

Большунов отстаёт от Клебо на 52 секунды перед гонкой преследования в финале КМ

Чемпионат14:28

Крянин: лыжник Большунов имеет все шансы на победу в КМ, несмотря на инцидент с палкой

ТАСС13:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Происшествия

Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом

Обновлено в 05:46
Общество

Власти Москвы отказались строить новую линию метро, но потратили на нее 6 млрд рублей

Согласно Адресной инвестиционной программе, общая стоимость метро от «Третьяковской» до «Делового центра» оценивалась в 45,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:00
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Игры

Композитор Vampire: The Masquerade — Bloodlines Рик Шаффер занимается сиквелом

Обновлено в 11:41
Происшествия

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

Обновлено в 12:10
Спорт

Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27

В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Обновлено в 13:55
Футбол

«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Певицу Юлию Началову, скончавшуюся в возрасте 38 лет, похоронили на Троекуровском кладбище столицы, на участке номер 17, рядом с журналистом Игорем Малашенко.
Обновлено 21 марта в 07:58
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Политика

Медведчук оценил шансы Зеленского стать президентом Украины

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на победу.
Обновлено в 08:57
Экономика

Турция начала расследование в отношении JP Morgan Chase

Турецкий Совет по рынкам и капиталам начал расследование в отношении финансового холдинга JP Morgan Chase.
Обновлено в 14:59
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Происшествия

Круизный лайнер застрял у берегов Норвегии

У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров.
Обновлено в 11:42
Политика

Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера

Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
Обновлено в 13:53
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
Обновлено в 15:46
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Обновлено в 00:02
Космос

Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта

На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео

В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге

На территории Петербурга два белых лебедя-кликуна при перелете приводнились на мазутный отстойник ТЭЦ, в результаты на их оперение попало большое количество химического вещества.
Обновлено в 14:42
Спорт

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Футбол

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Восемь футболистов сборной Польши заболели накануне матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Латвии.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Футбол

Сборная Бразилии получила кубок Девяти ценностей

Обновлено в 11:40
Политика

Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено в 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвежский лыжник
Норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезона 2017/18, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона 2018/19, трёхкратный чемпион мира среди юниоров.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Большунов
Российский лыжник
Российский лыжник, четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года. Победитель и серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по бегу на роликовых лыжах. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное