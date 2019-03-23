Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мираГазета.Ru 15:40

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка. Большунов большую часть гонки шел на лидирующих позициях, но за 1,5 км до финиша ему сломали палку.

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

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