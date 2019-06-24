Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палатыКоммерсантъ 03:39
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
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с чего всё началось
Большой театр с сентября сократит число бронируемых билетов на 30,3%. Высвободившиеся билеты будут направлены на продажу, говорится в пресс-релизе театра.Коммерсантъ03:39
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