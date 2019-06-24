Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палатыКоммерсантъ 03:39

с чего всё началось

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Политика Трамп ввел санкции против лидера Ирана Хаменеи Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Bloomberg.

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Экономика Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля С 1 июля 2019 года тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.

Армия и оружие По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.

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Происшествия В Екатеринбурге умерла ветеран войны, чьей квартирой завладела сиделка В Екатеринбурге умерла ветеран Великой Отечественной войны Евгения Лосева, чьей квартирой и деньгами завладела, сообщает Znak.com.

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