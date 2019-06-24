Большой театр меняет схему продажи билетовВести.Ru 03:10

с чего всё началось

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что число билетов, поступающих в первый день предварительной продажи, будет увеличено на 100 штук, то есть до 960 билетов. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.

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Общество Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

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Происшествия Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.

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