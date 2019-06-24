Общество
Большой театр меняет схему продажи билетовВести.Ru 03:10
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что число билетов, поступающих в первый день предварительной продажи, будет увеличено на 100 штук, то есть до 960 билетов. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
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с чего всё началось
Большой театр с сентября сократит число бронируемых билетов на 30,3%. Высвободившиеся билеты будут направлены на продажу, говорится в пресс-релизе театра.Коммерсантъ03:39
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
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Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
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Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
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Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
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Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
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Политика
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Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма".
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Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Два истребителя разбились в Германии
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