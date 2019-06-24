Общество
Большой театр меняет схему продажи билетовВести.Ru 03:10
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что число билетов, поступающих в первый день предварительной продажи, будет увеличено на 100 штук, то есть до 960 билетов. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
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с чего всё началось
Большой театр с сентября сократит число бронируемых билетов на 30,3%. Высвободившиеся билеты будут направлены на продажу, говорится в пресс-релизе театра.Коммерсантъ03:39
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Политика
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Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено 22 июня в 00:25
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Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Армия и оружие
Два американских военных самолета были замечены у берегов Крыма
Два летательных аппарата США были замечены у берегов Крыма и над Донбассом в воскресенье.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
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Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
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Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ
Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».
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Экономика
Дольщикам могут разрешить пополнять счета эскроу частями
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Обновлено в 08:28
Политика
Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией
Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.
Обновлено в 09:25
Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА готов отпустить Чалова
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что армейцы отпустят нападающего Федора Чалова, если у футболиста появится подходящий вариант для продолжения карьеры.
Обновлено в 06:27
Общество
Более миллиона москвичей смотрело прямую линию с Путиным
Прямую линию с Владимиром Путиным на эфирных телеканалах посмотрело более миллиона жителей столицы, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе компании Mediascope.
Обновлено 21 июня в 11:35
Армия и оружие
Сенат Казахстана ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана сегодня на пленарном заседании рассмотрел и одобрил ратификацию договора о запрещении ядерного оружия.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Мужчину ранили ножом на парковке у Домодедовского рынка в Москве
Мужчина получил ножевое ранение в ссоре из-за парковки у Домодедовского рынка на юге Москвы.
Обновлено в 09:33
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Политика
Россия озвучила условия для сохранения транзита газа через Украину
Действие контракта на транзит российского газа через Украину завершается 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 06:03
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года после крушения лайнера «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург.
Обновлено в 06:56
Здоровье
Врач назвала внешние признаки рака
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала «Вечерней Москве», какие внешние признаки свидетельствуют о наличии онкологии.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы
Ранее Галкин опубликовал видео с реакцией детей на выступление Пугачевой в Кремле.
Обновлено в 07:22
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Политика
В Госдуме назвали условия работы делегации из России в ПАСЕ
Российская делегация в ПАСЕ мгновенно покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга, если будут даже незначительные ограничение полномочий в ее адрес.
Обновлено в 05:29
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В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Более 200 вертолетов произведут в России до конца 2019 года
Все контракты на военную технику оплачены и планируются к выполнению. Свыше 200 новых вертолетов произведут в России до конца 2019 года.
Обновлено в 06:46
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32