Большой театр меняет схему продажи билетовВести.Ru 03:10

с чего всё началось

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что число билетов, поступающих в первый день предварительной продажи, будет увеличено на 100 штук, то есть до 960 билетов. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Энергетика Европа начала отказываться от российского угля Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Армия и оружие Два американских военных самолета были замечены у берегов Крыма Два летательных аппарата США были замечены у берегов Крыма и над Донбассом в воскресенье.

Политика Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».

Экономика Дольщикам могут разрешить пополнять счета эскроу частями Проблема раскрытия части средств покупателей новостроек для застройщиков состоит в том, что банки пока не имеют опыта в оценке стадий готовности проектов, пояснил министр.

Политика Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.

Экономика В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Футбол Гончаренко заявил, что ЦСКА готов отпустить Чалова Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что армейцы отпустят нападающего Федора Чалова, если у футболиста появится подходящий вариант для продолжения карьеры.

Общество Более миллиона москвичей смотрело прямую линию с Путиным Прямую линию с Владимиром Путиным на эфирных телеканалах посмотрело более миллиона жителей столицы, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе компании Mediascope.

Армия и оружие Сенат Казахстана ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана сегодня на пленарном заседании рассмотрел и одобрил ратификацию договора о запрещении ядерного оружия.

Происшествия Мужчину ранили ножом на парковке у Домодедовского рынка в Москве Мужчина получил ножевое ранение в ссоре из-за парковки у Домодедовского рынка на юге Москвы.

Общество Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».

Политика Путин продлил действие продэмбарго на западные товары Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.

Политика Россия озвучила условия для сохранения транзита газа через Украину Действие контракта на транзит российского газа через Украину завершается 31 декабря 2019 года.

Политика Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года после крушения лайнера «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург.

Здоровье Врач назвала внешние признаки рака Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала «Вечерней Москве», какие внешние признаки свидетельствуют о наличии онкологии.

Политика В Госдуме назвали условия работы делегации из России в ПАСЕ Российская делегация в ПАСЕ мгновенно покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга, если будут даже незначительные ограничение полномочий в ее адрес.

Армия и оружие В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.

Футбол Глушаков ищет работу через инстаграм Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".

Экономика ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.

Армия и оружие Более 200 вертолетов произведут в России до конца 2019 года Все контракты на военную технику оплачены и планируются к выполнению. Свыше 200 новых вертолетов произведут в России до конца 2019 года.