Общество
Большой театр меняет схему продажи билетовВести.Ru 03:10
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что число билетов, поступающих в первый день предварительной продажи, будет увеличено на 100 штук, то есть до 960 билетов. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
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с чего всё началось
Большой театр с сентября сократит число бронируемых билетов на 30,3%. Высвободившиеся билеты будут направлены на продажу, говорится в пресс-релизе театра.Коммерсантъ03:39
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Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
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Обновлено 22 июня в 12:23
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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.
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Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
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Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
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В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
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Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что через пять лет число бюджетных мест в вузах сократится на 17%.
Обновлено в 03:32