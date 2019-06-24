Большой театр меняет схему продажи билетовВести.Ru 03:10

с чего всё началось

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что число билетов, поступающих в первый день предварительной продажи, будет увеличено на 100 штук, то есть до 960 билетов. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.

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Происшествия Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

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Политика Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов Экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.

Происшествия Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.

Игры Русскоязычные игроки WoW Classic получат отдельный сервер и клиент Blizzard выпустила новый официальный блогпост о WoW Classic и объявила, что у "классики" не будет разноязычных серверов - все будут играть на общем англоязычном сервере.

Политика Плахотнюк ушел с поста главы Демократической партии Молдавии Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк подал в отставку с поста председателя ДПМ в понедельник, 24 июня.

Общество Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».

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Политика Россияне высказались против запрета на полеты в Грузию В тексте документа сказано, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

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Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

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Политика ПЦУ лишила Филарета канонических прав «Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — цитирует его ТАСС.

Гаджеты Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс поделился в интервью для телеканала Fox Business о главном промахе в своей карьере.