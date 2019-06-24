Общество

Большой театр меняет схему продажи билетовВести.Ru 03:10

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что число билетов, поступающих в первый день предварительной продажи, будет увеличено на 100 штук, то есть до 960 билетов. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
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с чего всё началось
Большой театр с сентября сократит число бронируемых билетов на 30,3%. Высвободившиеся билеты будут направлены на продажу, говорится
 в пресс-релизе театра.
Коммерсантъ03:39

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Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

Коммерсантъ03:39

Большой театр меняет схему продажи билетов

Вести.Ru03:10

Большой театр меняет схему продажи билетов по рекомендации Счётной палаты

Эхо Москвы02:32

Большой театр изменит схему продажи билетов после претензий Счетной палаты

Дождь02:37

Большой театр меняет схему продажи билетов по рекомендациям Счетной палаты

ТАСС02:18

Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики

РИА Новости02:07

Большой театр изменит схему продажи билетов после критики Счетной палаты

РБК02:01
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Общество

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Общество

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Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
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Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

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Названы 10 регионов России, где больше всего любят Lada

Агенство "Автостат" привело статистику доли автомобилей тольяттинского завода в регионах России, основываясь на итогах первых пяти месяцев 2019 года.
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В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17

Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
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Политика

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В тексте документа сказано, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
Обновлено 22 июня в 12:23
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Билетам в плацкарт предрекли подорожание

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.
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Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
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В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

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Пустырь на Парнасе украсил бюст плачущего Цезаря

Обновлено в 03:55
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Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
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Обновлено в 08:13
Технологии

Yota представила первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Yota запускает первую на рынке гибкую линейку связи, позволяющую выбрать любое количество минут и гигабайт: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено в 08:31
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«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — цитирует его ТАСС.
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Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс поделился в интервью для телеканала Fox Business о главном промахе в своей карьере.
Обновлено в 03:28
Общество

В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что через пять лет число бюджетных мест в вузах сократится на 17%.
Обновлено в 03:32
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