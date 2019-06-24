Общество
Большой театр меняет схему продажи билетовВести.Ru 03:10
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что число билетов, поступающих в первый день предварительной продажи, будет увеличено на 100 штук, то есть до 960 билетов. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
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с чего всё началось
Большой театр с сентября сократит число бронируемых билетов на 30,3%. Высвободившиеся билеты будут направлены на продажу, говорится в пресс-релизе театра.Коммерсантъ03:39
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего армейцам удалось сохранить в команде Николу Влашича.
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Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
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Обновлено в 04:19
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В Грузии царит русофобская истерия, искусно подогреваемая радикальными элементами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
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Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
Россияне высказались против запрета на полеты в Грузию
В тексте документа сказано, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
Обновлено 22 июня в 12:23
Политика
Слуцкий назвал условия работы делегации России в ПАСЕ
Руководитель международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий на фоне публикации в издании Telegraaf, посвященной расследованию дела о крушении малайзийского Boeing, подчеркнул, что российская делегация при «малейшем» ограничении ее полномочий покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга.
Обновлено в 04:15
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Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
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Шоу-бизнес
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Политика
В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17
Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Общество
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В Петербурге завершился праздник выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 01:14
Происшествия
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В город Нижние Серги в Свердловской области были отправлены бойцы ОМОН для охраны общественного порядка после драки, в результате которой был убит один человек.
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Обновлено вчера в 05:06
Армия и оружие
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Врач назвала внешние признаки онкологии
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Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
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Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
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Общество
Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем
В последних числах июня столица окажется во власти настоящей осенней погоды, обещают синоптики.
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Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31