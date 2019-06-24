Большой театр меняет схему продажи билетовВести.Ru 03:10

с чего всё началось

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что число билетов, поступающих в первый день предварительной продажи, будет увеличено на 100 штук, то есть до 960 билетов. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Спорт Аршавин погасил долг по алиментам Футболист Андрей Аршавин рассчитался по долгам за алименты перед женой Алисой Казьминой.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Общество Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.

Политика Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Общество Восстановлено электроснабжение Симферополя По данным министерства, в 12:44 произошел обрыв провода, были обесточены две симферопольские подстанции, в результате без электроснабжения остались 70 тыс. человек.

Футбол Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за травмы лодыжки, сообщается на сайте армейцев.

Транспорт Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.

Армия и оружие Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО.

Политика Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.

Происшествия В Канаде уснувшую девушку забыли в самолете В Канаде уснувшую девушку забыли в салоне самолета.

Происшествия МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.

Кино Не стало актера Андрея Харитонова Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.

Политика Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне» Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олеега Газманова «Офицеры, россияне».

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Экономика ЦБ исключил потери банков из-за Системы быстрых платежей Российские банки не понесут потерь от начала использования Системы быстрых платежей Центробанка для переводов юрлицам, система принесет им дополнительный доход, заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, передает ТАСС.

Политика Украинцы пожаловались на отсутствие поддержки на сессии ПАСЕ Как написал в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, она «допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня».

Политика Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять Киевской епархией Синод новой православной церкви Украины (автокефальная Православная церковь Украины, ПЦУ) на заседании принял решение лишить почетного патриарха Филарета права управлять Киевской епархией, говорится в заявлении ПЦУ.

Политика Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.

Общество Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.

Происшествия На Петроградской стороне Петербурга случился локальный блэкаут Добавим, крупное отключение электричества в Петербурге происходило в феврале 2018 года после короткого замыкания на Первомайской ТЭЦ в Кировском районе города. тогда без света осталось более 100 тысяч человек в четырех районах города — Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском.

Политика Премьер Франции допустил отмену санкций против России Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Здоровье Качественно и бесплатно. Врачи МОНИКИ повторно прооперировали пенсионерку после неудачного лечения в Израиле Нашим хирургам пришлось все переделывать, причем абсолютно бесплатно. Это сейчас у пенсионерки Светланы Яцыны все уже хорошо.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.