Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СПРИА Новости 02:07
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
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Большой театр сократит более чем на 30% бронь билетов в первый день продажи - Счетная палата
Интерфакс - Россия02:21
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