Экономика

Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СПРИА Новости 02:07

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
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Большой театр сократит более чем на 30% бронь билетов в первый день продажи - Счетная палата

Интерфакс - Россия02:21

Большой театр изменит схему продажи билетов после критики Счетной палаты

РБК02:01

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты

ПРАЙМ02:08

Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП

РИА Новости02:07

Большой театр меняет схему продажи билетов по рекомендациям Счетной палаты

ТАСС02:18
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Владимир Урин
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Советский и российский театровед, режиссёр, педагог, профессор. Генеральный директор Большого театра с 9 июля 2013 года. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
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Российский государственный деятель, аудитор Счётной палаты Российской Федерации, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, глава наблюдательного совета федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза», вице-губернатор Московской области в 1999-2002 годах, заместитель мэра Москвы в 2002-2005 годах, с 2005 года по 16 октября 2013 года - глава администрации Ивановской области.
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