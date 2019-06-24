Общество
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СПРИА Новости 02:07
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
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Большой театр изменит систему продаж билетов после претензий Счётной палаты
Rambler News Service02:37
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Общество
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
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Соратник Эрдогана проиграл выборы мэра в Стамбуле
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Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
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В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек
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В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
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НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».
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Разработчик скафандров рассказал о костюмах для выхода на Луну
Последнее время разные страны все больше внимания уделяют планам полета на Луну.
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Музыка
Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет
Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Общество
В Ростове пообещали в начале недели дожди и жару
Жаркая погода и дожди ждут ростовчан на новой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей
Первая смена детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края завершена досрочно из-за подозрения на заболевание 12 детей острой кишечной инфекцией, выявлены нарушения в режиме мытья кухонной посуды, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:14
Политика
Глава Челябинска подал заявление об отставке
Обновлено в 00:55
Здоровье
Зафиксированы новые случаи менингококковой инфекции в Новосибирске
По словам министра, за последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции.
Обновлено в 00:59
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено вчера в 14:22
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от регулирования цен на билеты в плацкартных и общих вагонах по всем направлениям.
Обновлено в 00:33
Политика
Представитель Китая избран главой продовольственной организации ООН
Представитель Китая Цюй Дунъюй избран генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщается на ее сайте.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье
Врач назвала главный принцип успешной российской диеты
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН предложила россиянам руководствоваться не самой средиземноморской диетой, а принципами питания, которые в ней заложены.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Калининградской области обещают длительное похолодание
В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51