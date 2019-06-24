Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СПРИА Новости 02:07

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.

Общество Aliexpress открылся российским продавцам На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.

Футбол Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.

Политика В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

Экономика НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».

Общество Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Политика В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».

Космос Разработчик скафандров рассказал о костюмах для выхода на Луну Последнее время разные страны все больше внимания уделяют планам полета на Луну.

Музыка Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.

Общество В Ростове пообещали в начале недели дожди и жару Жаркая погода и дожди ждут ростовчан на новой рабочей неделе.

Политика Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Общество В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей Первая смена детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края завершена досрочно из-за подозрения на заболевание 12 детей острой кишечной инфекцией, выявлены нарушения в режиме мытья кухонной посуды, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Здоровье Зафиксированы новые случаи менингококковой инфекции в Новосибирске По словам министра, за последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции.

Общество «Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Политика Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Общество Митинг против политических репрессий начался в Москве Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.

Происшествия Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Путешествия Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.

Экономика ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от регулирования цен на билеты в плацкартных и общих вагонах по всем направлениям.

Политика Представитель Китая избран главой продовольственной организации ООН Представитель Китая Цюй Дунъюй избран генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщается на ее сайте.

Здоровье Врач назвала главный принцип успешной российской диеты Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН предложила россиянам руководствоваться не самой средиземноморской диетой, а принципами питания, которые в ней заложены.

Общество Калининградской области обещают длительное похолодание В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.

Экономика Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.