Общество

Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СПРИА Новости 02:07

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
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Большой театр изменит схему продажи билетов после замечаний Счетной палаты

Ведомости02:37

В Москве стартовала продажа билетов на Фестиваль современного танца DanceInversion

ТАСС02:11

Большой театр изменит схему продажи билетов после претензий Счетной палаты

Дождь02:37

Большой театр меняет схему продажи билетов по рекомендации Счётной палаты

Эхо Москвы02:32

Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП

РИА Новости02:07

Большой театр изменит схему продажи билетов после критики Счетной палаты

РБК02:01

Большой театр изменит систему продаж билетов после претензий Счётной палаты

Rambler News Service02:37
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Общество

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

Соратник Эрдогана проиграл выборы мэра в Стамбуле

Обновлено в 01:47
Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек

Обновлено вчера в 17:56
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Политика

В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 02:16
Космос

Разработчик скафандров рассказал о костюмах для выхода на Луну

Последнее время разные страны все больше внимания уделяют планам полета на Луну.
Обновлено в 02:19
Музыка

Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет

Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Общество

Вулкан Райкоке на Курилах проснулся после почти векового затишья

Обновлено в 01:47
Общество

В Ростове пообещали в начале недели дожди и жару

Жаркая погода и дожди ждут ростовчан на новой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Первая смена детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края завершена досрочно из-за подозрения на заболевание 12 детей острой кишечной инфекцией, выявлены нарушения в режиме мытья кухонной посуды, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:14
Политика

Глава Челябинска подал заявление об отставке

Обновлено в 00:55
Здоровье

Зафиксированы новые случаи менингококковой инфекции в Новосибирске

По словам министра, за последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции.
Обновлено в 00:59
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

Митинг против политических репрессий начался в Москве

Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено вчера в 14:22
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от регулирования цен на билеты в плацкартных и общих вагонах по всем направлениям.
Обновлено в 00:33
Политика

Представитель Китая избран главой продовольственной организации ООН

Представитель Китая Цюй Дунъюй избран генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщается на ее сайте.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье

Врач назвала главный принцип успешной российской диеты

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН предложила россиянам руководствоваться не самой средиземноморской диетой, а принципами питания, которые в ней заложены.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Обновлено вчера в 17:01
Общество

Калининградской области обещают длительное похолодание

В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51
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Владимир Урин
Режиссёр
Советский и российский театровед, режиссёр, педагог, профессор. Генеральный директор Большого театра с 9 июля 2013 года. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
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Михаил Мень
Российский политик
Российский государственный деятель, аудитор Счётной палаты Российской Федерации, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, глава наблюдательного совета федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза», вице-губернатор Московской области в 1999-2002 годах, заместитель мэра Москвы в 2002-2005 годах, с 2005 года по 16 октября 2013 года - глава администрации Ивановской области.
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