Большой театр изменит схему продажи билетовМосква 24 02:52

с чего всё началось

Большой театр сократит объем бронированных билетов и изменит схему их продажи по рекомендациям Счетной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в Счетной палате, с 1 сентября Большой театр сократит бронь билетов на 30,3% и направит их в продажу.

Экономика Aliexpress открылся российским продавцам На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.

Политика США анонсировали санкции против главы МИД Ирана Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готовит санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а также ряда военных руководителей страны.

Политика Власти Грузии пошли на уступки митингующим Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.

Происшествия В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.

Экономика Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.

Футбол СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс» Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промес подписал контракт с амстердамским «Аяксом» до лета 2024 года.

Здоровье Кубанский врач получил премию Всероссийского общества изобретателей Главный комбустиолог Краснодарского края, руководитель ожогового центра Краевой клинической больницы № 1, профессор Сергей Богданов представил изобретение — пластику кожи лица одним полнослойным аутотрансплантатом.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин отказался оформлять двухлетнюю дочь в одной из своих квартир в Санкт-Петербурге.

Происшествия В Грузии отстранили десять разгонявших митинги полицейских В МВД Грузии расследуются обстоятельства беспорядков, проходивших у здания парламента страны в Тбилиси 20–21 июня.

Происшествия Два истребителя разбились в Германии Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.

Армия и оружие В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет «Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Шоу-бизнес Сергей Безруков показал, как дочь готовит ему пирог Актер поделился свежим видео с подросшей малышкой Известный актер театра и кино Сергей Безруков является счастливым отцом семейства — от брака с режиссером Анной Матисон у него родилось двое детей: в 2016 году на свет появилась дочь Маша, а в конце 2018-го — сын Степан.

Общество Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.

Наука Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей Оказалось, что по сравнению с «неспортивными» людьми кишечник бегунов содержит больше бактерий Veillonella, а после марафона их становится еще больше.

Футбол Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.

Происшествия В Мурманской области перепутали тела трех покойников В городе Апатиты Мурманской области трех умерших женщин похоронили в чужих могилах.

Наука Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.

Футбол Паршивлюк перешел в московское «Динамо» Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.

Политика Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20 Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.