Общество
Большой театр изменит схему продажи билетовМосква 24 02:52
Большой театр сократит объем бронированных билетов и изменит схему их продажи по рекомендациям Счетной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в Счетной палате, с 1 сентября Большой театр сократит бронь билетов на 30,3% и направит их в продажу.
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Большой театр с сентября сократит число бронируемых билетов на 30,3%. Высвободившиеся билеты будут направлены на продажу, говорится в пресс-релизе театра.Коммерсантъ03:39
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Вашингтон
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