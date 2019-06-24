Общество

Большой театр изменит схему продажи билетовМосква 24 02:52

Большой театр сократит объем бронированных билетов и изменит схему их продажи по рекомендациям Счетной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в Счетной палате, с 1 сентября Большой театр сократит бронь билетов на 30,3% и направит их в продажу.
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Большой театр с сентября сократит число бронируемых билетов на 30,3%. Высвободившиеся билеты будут направлены на продажу, говорится
 в пресс-релизе театра.
Коммерсантъ03:39

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Большой Театр меняет схему продажи билетов с учетом рекомендаций Счетной палаты

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РИА Новости02:07

Большой театр изменит схему продажи билетов после критики Счетной палаты

РБК02:01
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