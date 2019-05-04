Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моряГазета.Ru 11:06

Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости". Он был обнаружен близ острова Кильдин. Военным удалось узнать, что корабль был потоплен ударом немецкой торпеды в 1945 году.

Политика Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор Президент России Владимир Путин и лидер американского государства Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Хоккей Ковальчук: слава богу, что кто-то еще считает меня лучшим Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что не видел на трибунах арены в Брно баннер "Kovy is the best", но рад, что кто-то еще считает его лучшим.

Хоккей Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.

Армия и оружие Стало известно о переброске российских военных на север Венесуэлы Точное количество переброшенных на север Венесуэлы российских военных остаётся неизвестным, однако, как сообщает источник, российские военнослужащие были переправлены сюда самолётом ВВС Венесуэлы.

Транспорт В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.

Общество В Индии сообщили о первых жертвах разрушительного циклона Фани Ни один циклон из обрушившихся на Индию за последние 20 лет не достигал такой силы. Скорость ветра оценивается в 200 км/ч.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.

Общество Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Политика Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.

Происшествия Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Футбол Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом» На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу.

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Политика Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Как передает аналитическое агентство «Автостат», в топ-10 самых популярных отечественных легковых автомобилей с пробегом вошли исключительно машины марки Lada.

Общество В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.

Экономика В Центробанке Эстонии остался один слиток золота В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.

Наука Останки денисовца впервые обнаружили не в Денисовой пещере Пещера Бейшия в местечке Сяху, в которой нашли челюсть, находится на высоте 3,2 тыс. м. Ученые проанализировали протеом твердой ткани зубов и пришли к выводу, что денисовец из Сяху жил около 160 тыс. лет назад.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Происшествия В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава На северо-западе Москвы в Алешкинском лесу загорелась сухая трава на площади около 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

Здоровье Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.

Здоровье Медики назвали 5 причин расслоения ногтей Медики назвали 5 причин расслоения ногтевых пластин. От правильного и полноценного питания зависит состояние ногтей, волос и кожи.

Кино Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов» Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".

Энергетика Чистая российская нефть дошла до Мозырского НПЗ в Беларуси 4 мая российская нефть, очищенная от примесей дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Беларуси.