Происшествия
Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моряГазета.Ru 11:06
Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости". Он был обнаружен близ острова Кильдин. Военным удалось узнать, что корабль был потоплен ударом немецкой торпеды в 1945 году.
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Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался советским охотником за подлодками
Московский Комсомолец09:43
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