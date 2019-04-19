Армия и оружие
Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время ученийТАСС 06:42
На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
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