Армия и оружие

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался в ходе ученийИнфорос 08:22

На большом десантном корабле "Цезарь Куников" после проведения морских учений были выявлены неполадки с рулевым устройством, из-за чего его отбуксировали в пункт базирования в Крыму.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российский «Цезарь Куников» сломался вблизи Крыма

Lenta.ru06:50

Российский десантный корабль вернулся в порт на буксире

Вести.Ru08:33

На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку

РБК08:18

Неисправность на большом десантном корабле «Цезарь Куников» устранят в ближайшее время

ФАН07:33

Корабль Черноморского флота сломался в ходе учений

News.ru11:01

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений

ТАСС06:42

Экс-главком Черноморского флота прокомментировал поломку «Цезаря Куникова»

Взгляд.ру07:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика

Зеленский не пришел на теледебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владамир Зеленский не пришел на теледебаты с украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа

Армия Израиля нанесла удар по позициям ХАМАС в ответ на стрельбу в секторе Газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:16
Политика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира

Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено в 14:56
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

В ДНР за неделю погибли пять ополченцев

В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено в 13:49
Здоровье

Диетологи рассказали, как обрести плоский живот за месяц

Обновлено вчера в 22:35
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Единоборства

Хабиб помогал Махачеву на взвешивании в Санкт-Петербурге

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов помогал Исламу Махачеву на взвешивании перед турниром UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:05
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Политика

Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского

Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Футбол

Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальерде считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.
Обновлено в 11:58
Космос

Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики

Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Примечательно, что следом на кинофестивале появился бывший супруг актрисы 41-летний Игорь Петренко.
Обновлено в 15:00
Футбол

Рэмси получил травму и, вероятно, провел последний матч за «Арсенал»

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Наполи".
Обновлено вчера в 16:08
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Политика

В Госдуме прокомментировали дебаты Порошенко и Зеленского

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского были лишены состязательности.
Обновлено в 13:47
Футбол

Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Обновлено в 11:44
Общество

В Москве ожидается потепление до +25 °С

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Транспорт

Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»

Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Происшествия

От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов

Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева

Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Цезарь Куников
Большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Бортовой номер - 158.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное