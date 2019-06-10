Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия МедведеваВести.Ru вчера в 12:36

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований, или ЦЕРН, в Женеве. Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".

Политика Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

Политика Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Авто Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.

Транспорт Беспилотные автомобили могут запустить в десяти регионах Правительство России планирует расширить географию тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

Общество Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Музыка Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".

Футбол Дюпин назвал трех лучших футболистов РПЛ Вратарь Юрий Дюпин, выступавший в прошедшем сезоне за «Анжи», назвал имена трех лучших футболистов российского чемпионата.

Политика Грушко рассказал, когда РФ выплатит взнос в Совет Европы «Как только сама возможность дискриминационных ограничений будет устранена, РФ выплатит свой взнос и задолженность», — отметил заместитель главы министерства иностранных дел РФ.

Армия и оружие Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.

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Происшествия С блогера Мэддисона сняли судимость Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.

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Происшествия В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба» Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

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Политика Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.

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Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

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