Политика
Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия МедведеваВести.Ru вчера в 12:36
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований, или ЦЕРН, в Женеве. Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
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с чего всё началось
На сайте правительства России появилась фотография премьер-министра Дмитрия Медведева во время осмотра детектора эксперимента ATLAS Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).Российская газетавчера в 14:03
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Появилось фото Дмитрия Медведева в шахте Большого адронного коллайдера
Российская газетавчера в 14:03
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