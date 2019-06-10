Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия МедведеваВести.Ru вчера в 12:36

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований, или ЦЕРН, в Женеве. Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".

Общество Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.

Футбол ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения Пресс-служба ЦСКА поздравила знаменитого нападающего Вагнера Лава с днем рождения. Сегодня бразильскому футболисту исполняется 35 лет.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Экономика Россияне ускорили скупку недвижимости на Кипре Постоянно растущие цены на жилье могут внезапно обрушиться в случае, если программу получения кипрского гражданства в обмен на инвестиции в недвижимость отменят.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Происшествия Защита Голунова обжаловала его домашний арест Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова обжаловала решение суда о домашнем аресте корреспондента.

Политика Додон аннулировал указ о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ вице-председателя Демпартии (ДПМ) Павла Филипа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Экономика Список банков для работы по эскроу при необходимости расширят Перечень допущенных к работе по кредитованию российских застройщиков жилья банков при необходимости будут расширять, заявил во вторник глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Происшествия Адвокат: Генпрокуратура запросила данные всех понятых по делам о наркотиках в ЗАО Москвы Генеральная прокуратура РФ запросила у всех подразделений полиции по Западному административному округу (ЗАО) Москвы сведения по понятым и закупщикам, участвовавшим в оперативно-разыскных мероприятиях по делам о наркотиках.

Армия и оружие Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции Истребитель Су-27 ВКС России перехватил над Балтийским морем два самолета-разведчика НАТО: RC-135 River Joint ВВС США и шведский Gulfstream.

Экономика Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".

Футбол Фонсека стал главным тренером «Ромы» Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека возглавил "Рому" .

Авто Коробки передач Renault подвели автомобили Lada Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.

Энергетика Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.

Политика WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

Музыка Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии Муз-ТВ.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.

Политика Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки» 5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.

Культура СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.

Политика Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году Пентагон планирует заложить $250 млн на военную помощь Украине в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук не смог поддержать Паулину Андрееву на ее премьере Присутствующие во время выступления Андреевой кинодеятели заметили, что рядом с Паулиной не было ее избранника, Федора Бондарчука, хоть в Сочи он тоже прилетел.

Экономика Rambler Group погасил долг перед банком «Траст» Rambler Group погасил долг в размере 3,3 млрд рублей перед банком "Траст", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Александра Соколова.